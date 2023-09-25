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Президент Польши назвал условие поставок оружия Украине

Польша, Понедельник 25 сентября 2023 10:56
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Президент Польши назвал условие поставок оружия Украине Фото: Анджей Дуда готов передать Украине старую военную технику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Польша готова поставлять Украине старую военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой. Таким образом президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Дуды польской газете Super Express.

"Я совершенно по-другому интерпретировал заявление премьер-министра. Может быть, потому, что я недавно с ним разговаривал, в том числе о передаче техники Украине", - сказал он.

По его словам, "не может быть и речи", об отправке какой-либо новой техники, которую Польша сейчас закупает, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9. "Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг отдать их", - сказала он.

"Но это не значит, что мы вообще не будем передавать оружие Украине. Когда старую технику заменяют на современную, у меня нет проблем отправить ее украинцам", - добавил Дуда.

Польский президент призвал помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся. "Последствия могут быть трагическими", - сказал он.

Обострение отношений между Польшей и Украиной

Отношения между Польшей и Украиной значительно ухудшились после того, как Варшава 15 сентября продлила запрет на импорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставки оружия в Украину,

После этого США потребовали от Польши разъяснений по поводу поддержки Украины после того, как польские официальные лица предположили, что Варшава может прекратить военную помощь Киеву.

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