Президент підписав закон про держслужбу за контрактом

Глава держави Володимир Зеленський 23 вересня підписав законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає введення державної служби за контрактом. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Відзначимо, законом буде спрощено порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, а також передбачені можливості запровадження контрактної державної служби.

Очікується, що набуття документом чинності зможе підвищити відповідальність держслужбовців за досягнення результатів їх діяльності.

Суть закону

Так, державний секретар міністерства призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про держслужбу, державних службовців апарату міністерства, укладає і розриває з ними контракти про проходження держслужби у випадках і порядку, передбаченому Кабінетом міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Згідно з документом, керівник державної служби в державному органі укладає і розриває контракти про проходження держслужби в порядку, передбаченому Кабінетом міністрів України.

При цьому оголошення про проведення конкурсу публікується на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також на веб-сайті державного органу, який оголосив конкурс (при наявності). Конкурс на посади державної служби категорії "А" проводить комісія. Конкурс на посади державної служби категорії "Б" або "В" проводить конкурсна комісія.

Передбачено, що термін дії контракту не може становити менше одного і більше п'яти років. Заробітна плата державного службовця складається з: посадового окладу, надбавки за вислугу років, премії (у разі призначення).

Також збільшено перелік підстав припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення: скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розкладу державного органу без скорочення кількості або штату державних службовців, ліквідація державного органу, встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби.

Крім того, визначені додаткові підстави припинення держслужби з ініціативи суб'єкта призначення за власною ініціативою або на підставі подання, внесеного відповідним міністром або керівником центрального органу виконавчої влади.

Нагадаємо, 23 вересня на підпис главі держави передали законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає введення державної служби за контрактом.

Парламент схвалив даний проект закону в другому читанні 19 вересня. За нього проголосували 228 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 вересня ВР схвалила за основу в першому читанні закон про держслужбу за контрактом. Тоді за документ проголосували 273 парламентарія. При цьому комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді прийняти даний законопроект за основу і в цілому.