Президент Южной Кореи предложил КНДР заключить постоянный мир

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал Северную Корею начать переговоры с целью достичь сделки о постоянном мире, вместо временного перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В речи, посвященной годовщине освобождения Кореи от японского господства, Ли заявил, что обе Кореи должны провести переговоры для мирного сосуществования.
Он призвал к диалогу между КНДР и заинтересованными сторонами для прекращения Корейской войны 1950-1953 годов, которая была остановлена прекращением огня, а не мирным договором (фактически война длится более 76 лет).
Помимо этого Ли добавил, что в ходе обсуждений также можно было бы рассмотреть эффективные меры по ограничению ядерного потенциала Пхеньяна.
По словам президента Южной Кореи, Сеул предпримет упреждающие и последовательные шаги для снижения напряженности и создания многоуровневых мер безопасности для сдерживания эскалации.
Reuters отмечает, что призыв Ли основан на него прошлогоднем обещании уважать северокорейскую систему и стремиться к мирному сосуществованию с Пхеньяном.
Однако как известно, отношения между Северной и Южной Кореями остаются замороженными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от политики воссоединения с Южной Кореей, назвал ее самым враждебным государством и приказал усилить оборону на передовой.
Помимо этого, Северная Корея отвергла предложения Ли о налаживании диалога, раскритиковала план Сеула по строительству атомных подводных лодок и назвала совместные военные учения США и Южной Кореи провокациями.
Говоря об отношениях с Японией, Ли призвал не забывать о прошлом, но при этом смотреть в будущее, и выразил надежду начать с Японией новые 60 лет мира и процветания в качестве "близких соседей".
Напомним, на днях в КНДР заявили, что будущие военные США и Южной Кореи якобы приближают мир к ядерной войне. Помимо этого, Пхеньян сказал, что может воспользоваться свои правом на "самооборону".
Также мы писали, что по словам заместителя командующего Командованием ООН (UNC), генерал-лейтенанта Скотта Винтера, участие солдат КНДР в войне России против Украины дало северокорейцам современный боевой опыт и возможность опробовать свои ракетные системы.