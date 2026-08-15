RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Президент Южной Кореи предложил КНДР заключить постоянный мир

18:07 15.08.2026 Сб
2 мин
Что сказал лидер Южной Кореи в своем обращении?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Ли Чжэ Мен (Getty Images)

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал Северную Корею начать переговоры с целью достичь сделки о постоянном мире, вместо временного перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В речи, посвященной годовщине освобождения Кореи от японского господства, Ли заявил, что обе Кореи должны провести переговоры для мирного сосуществования.

Он призвал к диалогу между КНДР и заинтересованными сторонами для прекращения Корейской войны 1950-1953 годов, которая была остановлена прекращением огня, а не мирным договором (фактически война длится более 76 лет).

Помимо этого Ли добавил, что в ходе обсуждений также можно было бы рассмотреть эффективные меры по ограничению ядерного потенциала Пхеньяна.

По словам президента Южной Кореи, Сеул предпримет упреждающие и последовательные шаги для снижения напряженности и создания многоуровневых мер безопасности для сдерживания эскалации.

Reuters отмечает, что призыв Ли основан на него прошлогоднем обещании уважать северокорейскую систему и стремиться к мирному сосуществованию с Пхеньяном.

Однако как известно, отношения между Северной и Южной Кореями остаются замороженными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от политики воссоединения с Южной Кореей, назвал ее самым враждебным государством и приказал усилить оборону на передовой.

Помимо этого, Северная Корея отвергла предложения Ли о налаживании диалога, раскритиковала план Сеула по строительству атомных подводных лодок и назвала совместные военные учения США и Южной Кореи провокациями.

Говоря об отношениях с Японией, Ли призвал не забывать о прошлом, но при этом смотреть в будущее, и выразил надежду начать с Японией новые 60 лет мира и процветания в качестве "близких соседей".

Что еще известно

Напомним, на днях в КНДР заявили, что будущие военные США и Южной Кореи якобы приближают мир к ядерной войне. Помимо этого, Пхеньян сказал, что может воспользоваться свои правом на "самооборону".

Также мы писали, что по словам заместителя командующего Командованием ООН (UNC), генерал-лейтенанта Скотта Винтера, участие солдат КНДР в войне России против Украины дало северокорейцам современный боевой опыт и возможность опробовать свои ракетные системы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КНДРЮжная КореяСеверная Корея