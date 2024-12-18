Президент Южной Кореи не явился на допрос по делу о мятеже

Как пишет издание, совместная следственная группа попросила Юн Сок Еля явиться в офис директора по информационным технологиям в Квачхоне (к югу от Сеула), в среду в 10:00. Однако он не явился.

Отмечается, что главе государства предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу путем объявления им военного положения 3 декабря. После случившегося парламент проголосовал за импичмент. Теперь президент отстранен от должности до рассмотрения дела Конституционным судом.

Yonhap добавило, что многочисленные попытки доставить повестку Юну в начале этой недели потерпели неудачу. Причиной стало то, что администрация президента отказалась ее принять либо же отправила письмо обратно.

В свою очередь, глава Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), О Дон Ун, заявил во вторник законодательному комитету Национальной ассамблеи, что повестка отклоняется "намеренно" и что его агентство оперативно предпримет "законные" ответные меры.

Он также сообщил, что директор по информационным технологиям изучает, были ли соблюдены критерии для выдачи ордера на арест Юна, основываясь на своем заключении, что это "наиболее соответствует законным процедурам", нежели попытка экстренного ареста без ордера.

Директор по информационным технологиям также рассматривает возможность выдачи повторной повестки.

Прокуратура, которая проводит параллельное расследование дела о введении военного положения, отдельно попросила Юна явиться на допрос в субботу после того, как он проигнорировал полученную ранее повестку в воскресенье.