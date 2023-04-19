Президент Южной Кореи впервые назвал условия предоставления Украине вооружения

Южная Корея может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан.
Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Накануне государственного визита в США Юн сказал, что его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины, точно так же, как Южная Корея получала международную помощь после Корейской войны 1950-53 годов.
"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - заявил Юн.
По его словам, не может быть ограничений в отношении поддержки защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению в соответствии с международным и внутригосударственным правом.
Ранее мы писали, что главы МИД Южной Кореи и Германии провели встречу и обсудили ситуацию в Украине.
Напомним, что Южная Корея достигла соглашения о предоставлении Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий.
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