Президент Южной Кореи впервые назвал условия предоставления Украине вооружения

Южная Корея может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Накануне государственного визита в США Юн сказал, что его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины, точно так же, как Южная Корея получала международную помощь после Корейской войны 1950-53 годов.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - заявил Юн.

По его словам, не может быть ограничений в отношении поддержки защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению в соответствии с международным и внутригосударственным правом.