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Президент Южной Кореи впервые назвал условия предоставления Украине вооружения

Фото: президент Южной Кореи Юн Сук Ель (flickr.com / Jeon Han)
Автор: Константин Широкун

Южная Корея может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Накануне государственного визита в США Юн сказал, что его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины, точно так же, как Южная Корея получала международную помощь после Корейской войны 1950-53 годов.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - заявил Юн.

По его словам, не может быть ограничений в отношении поддержки защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению в соответствии с международным и внутригосударственным правом.

Ранее мы писали, что главы МИД Южной Кореи и Германии провели встречу и обсудили ситуацию в Украине.

Напомним, что Южная Корея достигла соглашения о предоставлении Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий.

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