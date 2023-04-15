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Главы МИД Германии и Южной Кореи обсудили экономическую поддержку Украины

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Суббота 15 апреля 2023 19:15
Главы МИД Германии и Южной Кореи обсудили экономическую поддержку Украины Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Главы МИД Южной Кореи и Германии провели встречу и обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Министр иностранных дел Пак Джин и его коллега из Германии Анналена Бербок провели стратегический диалог, где в повестке дня стоял вопрос о сотрудничестве в поддержке Украины в ее войне против российских оккупантов", - говорится в материале.

Пак Джин заявил, что обе стороны выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной и экономической ситуации в Украине и разделили понимание того, что международная солидарность и поддержка важнее, чем когда-либо.

Он добавил, что две страны договорились вместе работать над дипломатическими и экономическими мерами в поддержку Украины. Глава МИД Южной Кореи заявил, что страна оказывает гуманитарную помощь Украине, однако от ответа на вопрос по поставкам вооружений он уклонился.

В свою очередь, Бербок высоко оценила четкую позицию Южной Кореи по вторжению России, отметив, что Европа переживает самый сложный период за последние десятилетия из-за войны.

Напомним, что Южная Корея достигла соглашения о предоставлении Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и его польский коллега Збигнев Рау договорились об активном участии в послевоенном восстановлении Украины.

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