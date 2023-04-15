Главы МИД Германии и Южной Кореи обсудили экономическую поддержку Украины

Главы МИД Южной Кореи и Германии провели встречу и обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Министр иностранных дел Пак Джин и его коллега из Германии Анналена Бербок провели стратегический диалог, где в повестке дня стоял вопрос о сотрудничестве в поддержке Украины в ее войне против российских оккупантов", - говорится в материале.

Пак Джин заявил, что обе стороны выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной и экономической ситуации в Украине и разделили понимание того, что международная солидарность и поддержка важнее, чем когда-либо.

Он добавил, что две страны договорились вместе работать над дипломатическими и экономическими мерами в поддержку Украины. Глава МИД Южной Кореи заявил, что страна оказывает гуманитарную помощь Украине, однако от ответа на вопрос по поставкам вооружений он уклонился.

В свою очередь, Бербок высоко оценила четкую позицию Южной Кореи по вторжению России, отметив, что Европа переживает самый сложный период за последние десятилетия из-за войны.