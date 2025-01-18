Президент Южной Кореи выступит в суде против своего ареста

Арест отстраненного, но действующего президента Южной Кореи

Как известно, Юн, который находится под стражей с момента задержания в среду, 15 января, может быть обвинен в мятеже из-за объявления им военного положения в стране 3 декабря. Такое решение президента спровоцировало самый серьезный политический кризис в Южной Кореи с момента ее демократизации в конце 1980-х годов.

Далее, в середине декабря, парламент страны объявил Юну импичмент, после чего в январе последовали две попытки его ареста, поскольку суд выдал соответствующий ордер. Первый раз был неудачным, однако во второй раз президента все же задержали.

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