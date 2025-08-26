Президент Южной Кореи боялся "момента Зеленского" на встрече с Трампом

Избранный в июне, Ли Чжэ Мэн заявил, что его сотрудники "опасались, что мы можем столкнуться с "моментом Зеленского" во время его первой встречи с Трампом в Белом доме 25 августа. Причиной стали резкие посты Трампа в соцсетях, где тот ставил под сомнение демократию в Южной Корее.

Впрочем, сам Ли отметил, что он не ожидал сценария, который пережил президент Украины Владимир Зеленский, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс публично конфронтировали с ним в прямом эфире.

"Это потому, что я прочитал книгу президента Трампа "Искусство сделки", - пояснил Ли.

Как прошла встреча в Белом доме

По словам Ли, его разговор с Трампом прошел "лучше, чем он ожидал". Он получил поощрение от американского президента, а встреча длилась дольше запланированного.

Накануне переговоров Трамп решил добавить драматизма.

"ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ? Похоже на чистку или революцию...", - Трамп написал пост с вопросом в Truth Social.

А потом заявил журналистам, что слышал "плохие вещи" о политической ситуации в Сеуле.

Несмотря на это, сами переговоры были сосредоточены на укреплении экономических связей и обновлении двустороннего союза с учетом новых вызовов безопасности.

Соглашение и споры

Ли не стал раскрывать деталей договоренностей, но напомнил о подписанном в июле торговом соглашении. Оно предусматривает 15% пошлину на товары из Кореи в обмен на инвестиции более 350 млрд долларов и закупку энергоносителей еще на 100 млрд.

В понедельник Трамп заявил, что Сеул стремился изменить некоторые условия, однако США остались непоколебимыми. В Белом доме заявили, что собираются заключить соглашение, на которое согласились.

Мощные инвестиции

После встречи американские корпорации начали объявлять о масштабных проектах с южнокорейскими партнерами.

Amazon совместно с корейскими компаниями инвестирует 50 млрд долларов в развитие малых ядерных реакторов через стартап X-energy.

Boeing и GE Aerospace подписали контракт с Korean Air на 103 самолета Boeing стоимостью 50 млрд долларов.

Кроме этого, 26 августа Ли должен посетить судостроительный завод в Филадельфии, который недавно приобрела южнокорейская компания. По мнению Вашингтона, именно такие инвестиции способны оживить американскую промышленность.

"Корейская судостроительная промышленность, оснащенная самыми мощными в мире возможностями, принесет возрождение судостроительной промышленности США и создаст новый исторический поворотный момент для взаимного процветания", - подчеркнул Ли.

Военный союз и баланс с Китаем

Южнокорейский президент подчеркнул стратегическое значение военного сотрудничества с США в сдерживании ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Он подчеркнул, что Сеул не будет разрабатывать собственное ядерное оружие. Но предостерег, что амбиции Пхеньяна с межконтинентальными ракетами представляют глобальный вызов.

В то же время Ли воздержался от жестких заявлений в отношении Китая. Он подчеркнул, что, несмотря на американское давление в сфере экспорта и цепей поставок, Корея не планирует разрушать свои отношения с Пекином.