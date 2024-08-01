Президент, парламент, правительство, ВСУ: кому доверяют и не доверяют украинцы

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 28%.

Как отмечают социологи, доверие к правительству и президенту Зеленскому остается относительно высоким по сравнению с опросами, проведенными до начала полномасштабного вторжения. С декабря 2021 года, когда доверие составляло 18%, этот показатель резко вырос после начала полномасштабного вторжения и стабилизировался на уровне 45%.

Кроме того, премьер-министр Украины Денису Шмыгалю доверяют 24% опрошенных, не доверяют – 38%. Правительству в целом доверяют 20%, не доверяют 43%.

Председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку доверяют 16% респондентов, не доверяют – 46%. Верховной Раде в целом доверяют 11%, не доверяют – 56%.

Общенациональный телефонный опрос 8 - 25 мая 2024 среди 2 508 украинцев. Полевые работы проводились Киевским международным институтом социологии КМИС.