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Кому из политиков, чиновников и общественных деятелей доверяют украинцы: свежий опрос

Украина, Среда 07 февраля 2024 13:29
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Кому из политиков, чиновников и общественных деятелей доверяют украинцы: свежий опрос Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на январь 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев.

Об этом сказал директор социологической службы Центра Разумкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию исследования на Youtube.

"Среди тех политиков, должностных лиц, общественных деятелей, отношение к которым мы предлагали выразить гражданам, наибольший уровень доверия имеет Владимир Зеленский, которому в разной степени доверяют почти 70% граждан", - сказал он.

По данным опроса, Зеленскому полностью доверяют 30,9% респондентов, скорее доверяют 38,1%. В то же время, совсем не доверяют 9,2%, скорее не доверяют 15,3%.

Кому из политиков, чиновников и общественных деятелей доверяют украинцы: свежий опрос

Таким образом, баланс доверия-недоверия к Зеленскому составляет 44,5%.

Также положительный баланс у главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима (+36,7%), министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (22,2%), телеведущего Сергея Притулы (21,1%), советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка (12, 2%), министра обороны Рустема Умерова (6,0%), министра внутренних дел Игоря Клименко - 5,1%, секретаря СНБО Алексея Данилова - 0,5%.

Кому из политиков, чиновников и общественных деятелей доверяют украинцы: свежий опрос

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

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