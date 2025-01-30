Президент ПАСЕ: Трамп в первые 100 дней попытается что-то сделать по Украине
Президент США Дональд Трамп в первые 100 дней на посту может попытаться сделать что-то для урегулирования войны в Украине. Речь идет о поиске решения или пути к совместному диалогу.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос.
Он отметил, что Трамп сыграл решающую роль на Ближнем Востоке и в освобождении части израильских заложников.
"Так собирается ли он сделать что-то в первые 100 дней по Украине? Я верю, что он попытается. И я видел, что Кремль, Путин и все люди из его окружения уже говорили о господине Трампе как о более близком им, чем предыдущая администрация", - сказал Русопулос.
По его мнению, в политической жизни и международных отношениях личные отношения играют решающую роль. Поэтому президент ПАСЕ считает, что Трамп может привести Украину к поиску решения или по крайней мере к поиску общего пути для диалога и мирного процесса.
"Я не из тех, кто может предсказать будущее. Но по моему опыту, поскольку мы имеем опыт работы с господином Трампом, и мы имеем опыт международной истории и таких конфликтов, те, кто считают себя очень сильными, если они не используют свою власть в первые дни своего правления, их власть исчезает, понимаете. Это может быть возможностью. Будем на это надеяться", - добавил президент ПАСЕ.
Заявления Трампа по Украине
Напомним, что еще до победы на выборах Дональд Трамп утверждал, что якобы завершит войну в Украине за один день. Также он заявлял, что хотел бы посадить Украину и РФ за стол переговоров.
Недавно западные СМИ заявили, что Трамп якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней. В СМИ даже публиковали якобы "мирный план" Трамп, но в Украине отрицали обсуждение такого плана.
Президент США заявлял, что хотел бы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также пригрозил РФ санкциями и пошлинами, если та не будет соглашаться на мир.
Больше о том, когда могут начаться переговоры по завершению войны и что готовит Трамп - в материале РБК-Украина.
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