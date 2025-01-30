Президент ПАСЕ: Трамп в первые 100 дней попытается что-то сделать по Украине

Президент США Дональд Трамп в первые 100 дней на посту может попытаться сделать что-то для урегулирования войны в Украине. Речь идет о поиске решения или пути к совместному диалогу.

Он отметил, что Трамп сыграл решающую роль на Ближнем Востоке и в освобождении части израильских заложников.

"Так собирается ли он сделать что-то в первые 100 дней по Украине? Я верю, что он попытается. И я видел, что Кремль, Путин и все люди из его окружения уже говорили о господине Трампе как о более близком им, чем предыдущая администрация", - сказал Русопулос.

По его мнению, в политической жизни и международных отношениях личные отношения играют решающую роль. Поэтому президент ПАСЕ считает, что Трамп может привести Украину к поиску решения или по крайней мере к поиску общего пути для диалога и мирного процесса.

"Я не из тех, кто может предсказать будущее. Но по моему опыту, поскольку мы имеем опыт работы с господином Трампом, и мы имеем опыт международной истории и таких конфликтов, те, кто считают себя очень сильными, если они не используют свою власть в первые дни своего правления, их власть исчезает, понимаете. Это может быть возможностью. Будем на это надеяться", - добавил президент ПАСЕ.