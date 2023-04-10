RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент ЮАР отправит в США своего представителя для обсуждения позиции касательно РФ

Фото: Президент ЮАР Сирил Рамафоса (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент ЮАР Сирил Рамафоса направит своего посланника в США для обсуждения позиции Южно-Африканской Республики в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя президента ЮАР Винсента Магвени, которое приводит News24.

Он отказался рассказать подробности этой поездки и предложил обращаться за разъяснениями к официальному представителю МИД ЮАР Лунгу Нгкенгелеле. Он сказал, что не может сообщить, кто станет посланником президента ЮАР.

По словам члена национального исполкома правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" Обеда Бапелы, представитель должен быть опытной и авторитетной фигурой.

"Скорее всего, это должен быть экс-министр, который к тому же имел опыт жизни в эмиграции в США, поскольку в таком случае он знал бы общину афроамериканцев, руководство бывших американских организаций по борьбе с апартеидом, руководство США среди демократов и республиканцев, а также влиятельных представителей обществ", - сказал Бапелла.

Напомним, 17 марта суд Гааги разрешил арестовать Путина , поскольку он виновен в депортации украинцев.

Позже Южно-Африканская Республика заявила о намерении провести консультации с Россией по поводу возможного приезда диктатора Владимира Путина в страну на саммит БРИКС.

Также Магвеня заявлял, что Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки