Президент ЮАР отправит в США своего представителя для обсуждения позиции касательно РФ

Президент ЮАР Сирил Рамафоса направит своего посланника в США для обсуждения позиции Южно-Африканской Республики в отношении России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя президента ЮАР Винсента Магвени, которое приводит News24.
Он отказался рассказать подробности этой поездки и предложил обращаться за разъяснениями к официальному представителю МИД ЮАР Лунгу Нгкенгелеле. Он сказал, что не может сообщить, кто станет посланником президента ЮАР.
По словам члена национального исполкома правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" Обеда Бапелы, представитель должен быть опытной и авторитетной фигурой.
"Скорее всего, это должен быть экс-министр, который к тому же имел опыт жизни в эмиграции в США, поскольку в таком случае он знал бы общину афроамериканцев, руководство бывших американских организаций по борьбе с апартеидом, руководство США среди демократов и республиканцев, а также влиятельных представителей обществ", - сказал Бапелла.
Напомним, 17 марта суд Гааги разрешил арестовать Путина , поскольку он виновен в депортации украинцев.
Позже Южно-Африканская Республика заявила о намерении провести консультации с Россией по поводу возможного приезда диктатора Владимира Путина в страну на саммит БРИКС.
Также Магвеня заявлял, что Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.