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Президент Панамы предложил Мадуро безопасно покинуть Венесуэлу, и нарвался на критику

Фото: Николас Мадуро, президент Венесуэлы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Панамский президент Хосе Рауль Мулино предложил венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро содействовать отъезду из страны после скандальных выборов в третье государство, для обеспечения политического перехода. Действующий глава Венесуэлы подверг критике предложение.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на CNN и Reuters.

По словам Мулино, суть его инициативы заключается в готовности Панамы стать "мостиком" для Мадуро для безопасного перехода из Венесуэлы в другую страну.

Предложение прозвучало на фоне спора о результатах президентских выборов в Венесуэле 28 июля, после которых Мадуро заявил о своей победе, однако независимые социологи утверждают, что убедительное большинство избирателей поддержало оппозицию.

"Если это вклад, жертва, которую должна внести Панама, предложив нашу землю, чтобы этот человек и его семья могли покинуть Венесуэлу, Панама, без сомнения, сделает это", - сказал Мулино в интервью CNN.

Однако Мадуро резко отверг предложение, и обвинил панамского президента в том, что он якобы "увлекся гринго". В своем ответе венесуэльский президент использовал данный унизительный термин для американцев.

"Тот, кто связывается с Венесуэлой, садится на мель", - сказал Мадуро журналистам возле зала суда, где он подал апелляцию о проверке результатов президентских выборов.

Также в своем заявлении Мадуро сделал вид, что не знает имени панамского президента, который сам был избран на должность всего 3 месяца назад.

Что предшествовало

Напомним, в Венесуэле вспыхнули протесты из-за результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе действующего президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает результаты сфальсифицированными.

Также сообщалось, что США уже признали победителем кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса.

Вместе с тем в ЕС заявили, что не могут признать переизбрание Мадуро в Венесуэле, поскольку избирательный орган страны до сих пор не предоставил официальных протоколов голосования.

На днях стало известно, что Бразилия, Колумбия и Мексика ведут переговоры с правительством и оппозицией Венесуэлы по поводу избирательного кризиса.

Ранее также сообщалось, что недавно президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил о желании провести саммит 17 президентов Латинской Америки, чтобы обсудить политическую ситуацию в Венесуэле и протесты в этой стране.

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ВенесуэлаПанамаНиколас Мадуро