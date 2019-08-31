Президент відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе на День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава ОП Андрій Богдан не повинен був гуляти в Сен-Тропе в День Незалежності. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що Богдан не мав права у День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти.

"Як я до цього ставлюся? Богдан пішов у відпустку. Я навіть не знав, куди він поїхав. Це було не 24-го. Це дуже важливо розуміти, що він не приїхав саме на День Незалежності в Сен-Тропе. Це не правда. Він поїхав за чотири або за п'ять днів до того. Ми домовилися, я підписав відпустку. Він був запрошений на весілля до свого знайомого. Я думаю, що він був не правий. Я йому подзвонив і сказав, що він не правий у цій ситуації . Він як один із реальних і потужних людей у владі, він не мав права у День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти. Порушив він закон? Не все міряється законом. Так, не порушував, але спеціально в День незалежності не їхав в Сан-Тропе ", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше сам Богдан прокоментував інформацію про те, що в День Незалежності він був на святкуванні весілля Андрія Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції.

Як відомо, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенко. Додається, що святкування тривали три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті. Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента "Український дім".

Наголошується, що Довбенко може впливати на кадрові призначення "вирішення питань", пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.