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Рада направила 200 млн гривень на будівництво корпусу "Охматдиту"

Новини » Інфраструктура     06.12.2019 - 13:11
Рада направила 200 млн гривень на будівництво корпусу "Охматдиту"
Фото: "Охматдит" (з відкритих джерел)

За проект закону проголосували 357 народних депутатів

Верховна рада направила 200 мільйонів гривень на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". За проект закону №2505 глави держави Володимира Зеленського проголосували 357 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці зазначається, що в державному бюджеті України на 2019 рік Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабміну за бюджетною програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки та спорту" передбачені видатки обсягом 200 млн гривень.

При цьому на сьогодні нормативно не врегульовано питання діяльності фонду та відсутній механізм використання зазначених коштів, видатки за зазначеною бюджетною програмою у 2019 році не здійснювалися і не будуть використані до кінця року.

При цьому існує нагальна необхідність збільшення витрат для реалізації будівництва "Охматдиту".

Таким чином, законом передбачається збільшити видатки на будівництво діагностичного комплексу "Охматдиту" коштом зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки та спорту" на суму 200 мільйонів гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Володимир Гройсман, який обіймав на той момент посаду глави уряду, заявляв, що будівництво нового корпусу дитячої клінічної лікарні "Охматдит" завершиться у 2019 році.

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Новини України ОхматдитВерховна Рада
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