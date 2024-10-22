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Президент ОАЭ после встречи с Путиным: мы готовы помочь в достижении мира в Украине

Вторник 22 октября 2024 00:07
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Президент ОАЭ после встречи с Путиным: мы готовы помочь в достижении мира в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (росСМИ)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил после встречи в РФ с российским диктатором Владимиром Путиным, что готов поддержать усилия по достижению мира между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, в воскресенье Путин провел с Мухаммедом неформальную беседу в его резиденции под Москвой.

"Мы продолжаем прилагать усилия по посредничеству в обмене пленными. И я заверяю вас, что мы продолжим работать в этом направлении. Мы готовы приложить любые усилия для разрешения кризисов и в интересах мира, в интересах обеих сторон", — сказал президент ОАЭ.

Мухаммед прибыл в Россию в преддверии саммита группы стран БРИКС, который должен начаться 22 октября в Казани.

Вчера, 20 октября стало известно, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС в Россию.

Ранее Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда. При этом он заявил, что решение МУС "легко обойти".

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