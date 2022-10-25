Президент Германии прибыл в Украину

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется". Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", - написала она.

Напомним, 20 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что Украина и Германия находятся в конфиденциальном планировании визита президента ФРГ.

Штайнмайер действительно должен был посетить Украину 20 октября, но его визит отменили из-за мер безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.