Президент Германии готов назначить досрочные выборы после развала коалиции

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов назначить досрочные парламентские выборы. Но для этого есть условие.

По словам президента, он готов распустить немецкий парламент, после чего должны начаться досрочные выборы.

"Наша страна нуждается в стабильном большинстве и правительстве, способном действовать. Это будет моим критерием", - отметил глава немецкого государства.

Он уточнил, что распад "светофорной" коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (партия Шольца), партия "зеленых" и Свободная демократическая партия, это политический кризис, "который необходимо оставить позади".

"Сейчас не время для тактики и уловок, а время для ума и ответственности", - добавил он.

Важно отметить, что, согласно немецкому законодательству, досрочные выборы возможны только в двух случаях. И единственный возможный в данной ситуации - это решение парламента не дать вотум доверия правительству.

В таком случае Штайнмайер сможет распустить парламент в течение 21 дня после голосования по вотуму доверия.