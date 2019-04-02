Президент призначив стипендії дітям загиблих на Донбасі журналістів

Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про призначення стипендій президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента.

Повідомляється, що стипендія призначена Юстині Гурняк, 2012 року народження, чий батько фотокореспондент Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов’яносербського району Луганської області.

Також стипендія призначена Олені Черніковій, 2014 року народження, доньці журналіста Олександра Чернікова, який загинув 22 січня 2015 року у бою поблизу Авдіївки. Олександр працював відеооператором на дніпровському "9 каналі" та у інших дніпровських ЗМІ.

Раніше президент Петро Порошенко 9 листопада 2018 року підписав указ про стипендії дітям журналістів, загиблих під час виконанням професійних обов'язків. Зокрема, продовжується виплата стипендії сину журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.