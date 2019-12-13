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Президент призначив главу департаменту кібербезпеки СБУ

Новини » Політика     13.12.2019 - 15:46
Президент призначив главу департаменту кібербезпеки СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 13 грудня

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Корнійчука начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у п'ятницю, 13 грудня.

"Призначити Корнійчука Олексія Олександровича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі №904/2019.

Президент призначив главу департаменту кібербезпеки СБУНагадаємо, 5 грудня володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Крім того, 21 листопада Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенко заступником глави Служби безпеки України. У той же час президент підписав указ, яким призначив Анатолія Дублика начальником Департаменту захисту нацгосударственности СБУ.

Раніше Зеленський змінив голову Служби безпеки України Львівської області. Новим головою СБУ у Львівській області став Юрій Гончаров. На цій посаді він змінив Олександра Бондарука.

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