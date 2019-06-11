Президент Молдови заявив про підготовку замаху на нього

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що на нього може готуватися замах з боку "дагестанської громади в Одесі" (Україна). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NewsMaker.

Зокрема, Додон відмітив, що йому останнім часом надходить інформація про підготовку замаху.

"Мені пишуть: "Вас замовили дагестанцям через одеського імама, одеську угруповання. Аванс - мільйон євро. Всього два. Взяли на контроль". Не знаю, вірити чи не вірити. Ось так у нас працює Демпартія. Я цим буду займатися. Попрошу колег ззовні", - заявив молдавський президент.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо про обрання парламентом Молдови нового прем'єр-міністра, лідера партії "Дія і солідарність" Майю Санду. Цей крок суперечить рішенню Конституційного суду про розпуск парламенту у зв'язку з його нездатністю сформувати уряд. У теж час військові сили держави оголосили про рішення не брати участь у політичних чварах і заборонили доступ цивільних осіб до всіх підвідомчих об'єктах.

Вчора ввечері, 10 червня, стало відомо про формування парламентської спецкомісії, яка займеться розслідуванням розкрадання більше одного мільярда доларів, внаслідок чого збанкрутували три найбільших банку Молдови. На думку президента і коаліційної більшості, настала політична криза - результат "окупації" Молдови олігархічним режимом Володимира Плахотника.