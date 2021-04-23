Президент Молдови закликала громадян відстояти право на вибори і готуватися до протестів

Президент Молдавії Майя Санду закликала жителів країни готуватися вийти на вулиці, щоб відстояти свої права на вибори і демократичні свободи. Глава держави підкреслила, що тільки народ може вирішити політичну кризу.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Moldova 1".
"Сьогодні в парламенті було прийнято кілька незаконних рішень, згідно із законодавством, парламент не може позбавити посади суддю Конституційного суду, це сталося через те, що деякі депутати в парламенті не згодні з розпуском парламенту. Я прошу громадян бути готовими вийти на вулицю, щоб захистити наше право на демократичні свободи, головна з яких - це вибори ", - заявила Санду.
Президент Молдови назвала подію в парламенті "безпрецедентним нападом на конституційний лад і незалежність суду". "Ми закликаємо парламент припинити ці антидемократичні драпірування. Ніяка атака на незалежність КС неприпустима. Я також закликаю міжнародні організації стежити за ситуацією в нашій країні і надавати всіляку підтримку захисту демократії", - додала вона.
Нагадаємо, 23 квітня парламент Молдови анулював указ про призначення Домніка Маноле суддею Конституційного суду. Через загрозу підриву конституційного ладу президент Майя Санду зібрала Рада безпеки.
Відзначимо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент потрібно розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд з моменту своєї інавгурації.
При цьому в Молдові до 30 травня діє режим надзвичайного стану, тому розпустити парламент не можна. Уряд прийняв рішення ввести режим надзвичайного стану з 1 квітня.