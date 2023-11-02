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Президент Молдовы обвинила РФ в подкупе избирателей на местных выборах

Фото: Президент Молдовы Майя Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россию подкупает избирателей на местных выборах в Молдове, которые состоятся в эти выходные. Она направляет деньги прокремлевским политическим партиям.

Об этом заявил президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она добавила, что Москва за два месяца направила сумму, эквивалентную почти 5 миллионам долларов, на финансирование "преступных группировок". 

В их число входит запрещенная партия, возглавляемая беглым бизнесменом Иланом Шором.

РФ подкупает граждан Молдовы

Она призвала избирателей поддержать ее союзников, чтобы продемонстрировать поддержку ее видения перехода Молдовы в европейском направлении и присоединения к Европейскому союзу.

Ранее Санду сказала, что Россия ранее покупала тех людей, которые руководили Молдовой. 

"У нее больше нет такой возможности. Теперь она покупает граждан Молдовы. Кремль использует разные категории людей. Есть люди, которые работают на Кремль и едут в Москву за деньгами", - сказала она.

Санду призвала правоохранительные органы принять меры и наказать виновных.

РФ пытается влиять на Молдову

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что РФ использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей.

Спикер парламента страны Игорь Гросу также сообщил, что в Молдове запретят участие в выборах для представителей запрещенной пророссийской партии "Шор".

Недавно стало известно, что милиционеры Молдовы подозревают политическую партию "Шанс" в незаконном финансировании предвыборной кампании и избирателей. Деньги для этих целей ей давала РФ.

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