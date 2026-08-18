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Президент Молдовы объяснила, почему страна должна помогать Украине с экспортом зерна

00:50 18.08.2026 Вт
3 мин
Что сказала Санду о решении транзита украинского зерна через Молдову?
aimg Эдуард Ткач
Президент Молдовы объяснила, почему страна должна помогать Украине с экспортом зерна Фото: Майя Санду (Getty Images)
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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может остаться в стороне в вопросе транзита украинского зерна, так как отсутствие денег на оборону Украины будет иметь проблемы для самой Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как пишет издание, молдавский лидер поприветствовала решение властей облегчить транзит украинского зерна, несмотря на опасения, высказанные молдавскими фермерами.

"Если Украина не сможет продавать свою продукцию и у нее не будет денег на самооборону, то у нас будут проблемы гораздо серьезнее, чем сегодня. Конечно, нам нужно подумать, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отворачиваться от украинцев, которых здесь бомбят каждую ночь, а они каждый день просыпаются, выращивают зерно и сопротивляются. Своим сопротивлением они также защищают наш мир", - пояснила Санду.

Она считает, что если у властей и фермеров "добрые намерения", то они смогут найти формулу, которая позволит одновременно обеспечить транзит украинского зерна и защитить интересы молдавских фермеров.

Также Санду отметила, что в этом году Молдова имеет "хороший сельскохозяйственный год для многих культур" и выразила уверенность, что местные фермеры "получат выгоду" от своей продукции.

"Мы, конечно, хотим, чтобы наши фермеры победили, и я уверена, что они победят... Но давайте не будем вмешиваться, когда наши соседи просят нас о помощи. Это возможность помочь им. Другие штаты помогают им гораздо больше - финансовой помощью, военной помощью. Вот где мы можем им помочь, с помощью этих транзитных маршрутов", - резюмировала президент.

Что предшествовало

Напомним, что правительство Молдовы 12 августа объявило о достижении сделки с украинским властями о снижении на 50% тарифов на железнодорожный транзит украинских товаров через страну в период с 10 августа по 31 декабря 2026 года.

Власти пояснили, что эта мера выгодна обеим сторонам и может принести железным дорогам Молдовы доходы в размере нескольких млн евро доходов.

По данным правительства, Украина намерена экспортировать около 6 млн тонн товаров в этом сельскохозяйственным году, а Молдова стремится привлечь около 10% этого объема.

Проблема экспорта Украины

Напомним, что Украина столкнулась с проблемой экспорта своего зерна и не только в связи с тем, что Россия активно атакует украинские порты и корабли, которые следуют из них или движутся в их сторону.

На днях и.о. главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пытается превратить Черное море в площадку для запугивания и давления. Он предупредил, что удары РФ угрожают свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности.

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