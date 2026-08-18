Президент Молдовы объяснила, почему страна должна помогать Украине с экспортом зерна

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может остаться в стороне в вопросе транзита украинского зерна, так как отсутствие денег на оборону Украины будет иметь проблемы для самой Молдовы.

Как пишет издание, молдавский лидер поприветствовала решение властей облегчить транзит украинского зерна, несмотря на опасения, высказанные молдавскими фермерами.

"Если Украина не сможет продавать свою продукцию и у нее не будет денег на самооборону, то у нас будут проблемы гораздо серьезнее, чем сегодня. Конечно, нам нужно подумать, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отворачиваться от украинцев, которых здесь бомбят каждую ночь, а они каждый день просыпаются, выращивают зерно и сопротивляются. Своим сопротивлением они также защищают наш мир", - пояснила Санду.

Она считает, что если у властей и фермеров "добрые намерения", то они смогут найти формулу, которая позволит одновременно обеспечить транзит украинского зерна и защитить интересы молдавских фермеров.

Также Санду отметила, что в этом году Молдова имеет "хороший сельскохозяйственный год для многих культур" и выразила уверенность, что местные фермеры "получат выгоду" от своей продукции.

"Мы, конечно, хотим, чтобы наши фермеры победили, и я уверена, что они победят... Но давайте не будем вмешиваться, когда наши соседи просят нас о помощи. Это возможность помочь им. Другие штаты помогают им гораздо больше - финансовой помощью, военной помощью. Вот где мы можем им помочь, с помощью этих транзитных маршрутов", - резюмировала президент.

Что предшествовало

Напомним, что правительство Молдовы 12 августа объявило о достижении сделки с украинским властями о снижении на 50% тарифов на железнодорожный транзит украинских товаров через страну в период с 10 августа по 31 декабря 2026 года.

Власти пояснили, что эта мера выгодна обеим сторонам и может принести железным дорогам Молдовы доходы в размере нескольких млн евро доходов.

По данным правительства, Украина намерена экспортировать около 6 млн тонн товаров в этом сельскохозяйственным году, а Молдова стремится привлечь около 10% этого объема.