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Президент Литви закликав Захід стримати РФ від вторгнення в Україну

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Вільнюс, Четвер 02 грудня 2021 02:35
Президент Литви закликав Захід стримати РФ від вторгнення в Україну Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Захід повинен зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну. Він поінформував Францію про ситуацію на кордонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Росія останнім часом нарощує військову активність поблизу українського кордону, зазначив він.

"Ми повинні зробити все, щоб наші слова і дії були надійними і щоб інша сторона зрозуміла, що необдумано чинити невигідно і що вона зіткнеться з певними реакціями, які ми готові зробити і як НАТО, і як Європейський союз", - сказав Наусед.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що принцип колективної оборони НАТО не поширюється на Україну.

Крім того, міністри Альянсу заявили про необхідність уникнути ескалації на кордоні України і Росії.

При цьому Столтенберг пригрозив РФ політичними та економічними наслідками у разі агресії проти країни.

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