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Президент Литви закликав Україну перестати купувати електроенергію БелАЕС

Автор: Анастасія Рокитна

Литва закликала Україну не купувати електроенергію Білоруської АЕС. Вона закликала українців підтримати її в цьому питанні.

Про це заявив під час виступу в Раді президент Литви Гітанас Науседа.

За його словами, це російський проект, яким Кремль хоче збільшими свій енергетичний вплив.

"Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України. Сьогодні прошу привселюдно попросити владу та український народ підтримати позицію стостовно БелАЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці", - закликав президент Литви.

Раніше Литва направила ноту протесту Білорусі і попросила пояснити ситуацію з БелАЕС.

Як відомо, на початку листопада в енергосистему Білорусі був включений перший енергоблок БелАЕС.

Після цього МЗС Литви направило Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск атомної електростанції.

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