Президент Литви закликав Україну перестати купувати електроенергію БелАЕС

Литва закликала Україну не купувати електроенергію Білоруської АЕС. Вона закликала українців підтримати її в цьому питанні.
Про це заявив під час виступу в Раді президент Литви Гітанас Науседа.
За його словами, це російський проект, яким Кремль хоче збільшими свій енергетичний вплив.
"Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України. Сьогодні прошу привселюдно попросити владу та український народ підтримати позицію стостовно БелАЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці", - закликав президент Литви.
Раніше Литва направила ноту протесту Білорусі і попросила пояснити ситуацію з БелАЕС.
Як відомо, на початку листопада в енергосистему Білорусі був включений перший енергоблок БелАЕС.
Після цього МЗС Литви направило Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск атомної електростанції.