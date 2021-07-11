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Президент Литви закликав Польщу допомогти з напливом мігрантів з Білорусі

Автор: РБК-Україна

Президент Литви Гітанас Науседа закликав главу Польщі Анджея Дуду допомогти з напливом мігрантів з Білорусі. Литовський президент заявив про необхідність спільних зусиль з вирішення міграційної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Литви.

"Співпраця між Литвою і Польщею сягає корінням вглиб століть. Ми є природними союзниками в області безпеки і оборони. Тільки спільними зусиллями ми можемо забезпечити безпеку в регіоні", - заявив Науседа.

Науседа підкреслив необхідність негайного вирішення проблеми зміцнення східного кордону ЄС шляхом ефективного запобігання потоків нелегальної міграції з Білорусі.

За словами Науседи, Литва і Польща тільки спільними зусиллями можуть забезпечити безпеку в регіоні.

Нагадавши, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Також президент Литви звернувся за допомогою до Туреччини для ідентифікації нелегалів, оскільки вони прибувають до Білорусі турецькими авіалініями.

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БілорусьЛитваМігранти