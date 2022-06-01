Президент Литви попередив про наслідки відмови від газового ембарго: що він мав на увазі

Крім нафтового ембарго, Європа має відмовитись і російського газу. Оскільки захищаючи Україну від агресії РФ, запровадженням санкцій "Європа захищається сама".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента Литви Гітанаса Науседи у відповідь на заяву канцлера Австрії Карла Нехаммера про "неможливість" газового ембарго для сьомого пакету санкцій ЄС проти РФ, пише Delfi.
"Ми повинні продовжувати стискати це кільце (санкцій,- ред.), за допомогою якого ми сподіваємося досягти певного результату. А результат цей - щоб російське суспільство, а насамперед олігархи, почали відчувати наслідки своїх безвідповідальних дій", - сказав він.
За його словами, Росія також "намагається продавити" наратив, що продовольча світова криза може виникнути не через її війну проти України, а нібито через санкції ЄС.
"Наш борг - дуже чітко все розставити по місцях. Те, що відбувається - пряме наслідок війни, все інше - похідні. Європа, вводячи санкції, захищає Україну і захищається сама. Ось реальність", - сказав президент Литви.
Як повідомлялося, раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Європейський союз не обговорюватиме ембарго на газ, який, за чутками, міг увійти до сьомого пакету санкцій проти Росії.
Нагадаємо, 31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії з частковим ембарго на нафту, відключенням "Сбербанку" від SWIFT, забороною трьох пропагандистських телеканалів, а також санкціями щодо ще 80 фізичних осіб.
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