Президент Литви попередив про наслідки відмови від газового ембарго: що він мав на увазі

Крім нафтового ембарго, Європа має відмовитись і російського газу. Оскільки захищаючи Україну від агресії РФ, запровадженням санкцій "Європа захищається сама".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента Литви Гітанаса Науседи у відповідь на заяву канцлера Австрії Карла Нехаммера про "неможливість" газового ембарго для сьомого пакету санкцій ЄС проти РФ, пише Delfi.

"Ми повинні продовжувати стискати це кільце (санкцій,- ред.), за допомогою якого ми сподіваємося досягти певного результату. А результат цей - щоб російське суспільство, а насамперед олігархи, почали відчувати наслідки своїх безвідповідальних дій", - сказав він.

За його словами, Росія також "намагається продавити" наратив, що продовольча світова криза може виникнути не через її війну проти України, а нібито через санкції ЄС.

"Наш борг - дуже чітко все розставити по місцях. Те, що відбувається - пряме наслідок війни, все інше - похідні. Європа, вводячи санкції, захищає Україну і захищається сама. Ось реальність", - сказав президент Литви.