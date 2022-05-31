Ембарго на газ не буде обговорюватися в наступному пакеті санкцій проти Росії, - канцлер Австрії

Європейський союз не буде обговорювати ембарго на газ, який, за чутками, міг увійти в сьомий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vienna Online .

За його словами, газ зовсім інше, ніж нафта, коли мова йде про надійність поставок: "набагато легше компенсувати нафту, якщо ви обходитеся без російської нафти".

"Газове ембарго не буде питанням і в наступному пакеті санкцій", - підкреслив Нехаммер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в третій декаді травня розпочнеться чергова хвиля відключення європейських споживачів від поставок російського газу.

Детальніше про ситуацію в матеріалі "Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту і газ".

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