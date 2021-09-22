Президент Литви в ООН закликав посилити політику невизнання анексії Криму

Президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав посилити політику невизнання анексії Криму. Також він заявив, що надзвичайно важливо захищати права і свободи місцевого цивільного населення.

"Сьомий рік ми спостерігаємо продовження військової агресії проти України, а також незаконну анексію і окупацію Криму. Ці дії порушують міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй, а також положення Гельсінського заключного акту. Їх слід в цілому засуджувати. Ми повинні посилити політику невизнання окупації та анексії Криму. Також дуже важливо захищати права і свободи місцевого цивільного населення. Я вітаю зусилля України утримати це питання на порядку денному шляхом створення міжнародної Кримської платформи", - заявив Науседа.

За його словами, Литва поважає європейський і євроатлантичний вибір України і продовжує підтримувати її реформи в цей неспокійний період. "Прагнучи консолідувати міжнародні зусилля, в липні минулого року ми спільно провели Українську конференцію реформ у Вільнюсі", - додав президент Литви.