RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Литви в ООН закликав посилити політику невизнання анексії Криму

Автор: Анна Полисученко

Президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав посилити політику невизнання анексії Криму. Також він заявив, що надзвичайно важливо захищати права і свободи місцевого цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Литви Гітанаса Науседи.

"Сьомий рік ми спостерігаємо продовження військової агресії проти України, а також незаконну анексію і окупацію Криму. Ці дії порушують міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй, а також положення Гельсінського заключного акту. Їх слід в цілому засуджувати. Ми повинні посилити політику невизнання окупації та анексії Криму. Також дуже важливо захищати права і свободи місцевого цивільного населення. Я вітаю зусилля України утримати це питання на порядку денному шляхом створення міжнародної Кримської платформи", - заявив Науседа.

За його словами, Литва поважає європейський і євроатлантичний вибір України і продовжує підтримувати її реформи в цей неспокійний період. "Прагнучи консолідувати міжнародні зусилля, в липні минулого року ми спільно провели Українську конференцію реформ у Вільнюсі", - додав президент Литви.

Раніше ми писали, що Ердоган на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваООН