RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Литви схвалив розширення повноважень військових для стримування потоку нелегалів

Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ, згідно з яким у військових з'явилося більше повноважень у разі надзвичайної ситуації. Зокрема, для припинення потоків нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента.

Науседа підкреслив, що правки до закону особливо важливі в даний момент, оскільки дозволяють найбільш ефективно використовувати військову допомогу без оголошення надзвичайного стану.

Війська матимуть більше повноважень тільки при роботі вздовж кордону і в місцях тимчасового затримання і розміщення осіб, які незаконно перетнули кордон.

Нагадаємо, в наметовому таборі на території полігону Руднінкай на кордоні Литви та Білорусі мігранти влаштували заворушення. Причиною стало погане утримання нелегалів.

Додамо, що влада Литви депортувала першого нелегального мігранта з Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваМіграційна криза