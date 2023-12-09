Президент Литвы призвал международных партнеров добиваться возвращения украинских детей

Науседа рассказал, что финансовая и военная помощь Украине – это обязанность всего международного сообщества, потому что только в случае поражения России можно будет быстрее вернуть похищенных детей.

"Литва вместе с демократическим миром солидарна с Украиной и требует от России немедленно прекратить совершенное преступление и освободить украинских детей", - заявил президент Литвы.

Он добавил, что также важно добиваться того, чтобы отдельные лица несли юридическую ответственность за незаконную депортацию детей, и Литва будет способствовать международным усилиям по обеспечению справедливости.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы РФ.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, всего россияне насильственно удерживают на территории своей страны около 28 тысяч украинцев. Также официально подтверждена депортация 19 540 украинских детей.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.