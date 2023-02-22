Президент Литвы призвал Байдена разместить дополнительную военную технику в странах Балтии.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидера США Джо Байдена потребовать от НАТО размещения дополнительной военной техники, в том числе HIMARS и ударных вертолетов, в странах Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Я говорил о развертывании так называемых критически важных средств - это системы наблюдения за воздушным пространством, ударные вертолеты, артсистемы HIMARS. Мы вряд ли можем позволить себе их приобрести, но их могли бы разместить союзники в странах Балтии на ротационной основе", - заявил Науседа.

Он обратился с этой просьбой на встрече в Варшаве между Байденом и лидерами стран восточного фланга НАТО.

Литовский президент добавил, что в рамках встречи "Бухарестской девятки" некоторые из лидеров обсуждали перспективу того, что после июльского саммита НАТО в Вильнюсе Украина будет "на несколько шагов ближе" к членству в Альянсе.