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Президент Литвы призвал Байдена разместить дополнительную военную технику в странах Балтии.

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Среда 22 февраля 2023 22:40
Президент Литвы призвал Байдена разместить дополнительную военную технику в странах Балтии. Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидера США Джо Байдена потребовать от НАТО размещения дополнительной военной техники, в том числе HIMARS и ударных вертолетов, в странах Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я говорил о развертывании так называемых критически важных средств - это системы наблюдения за воздушным пространством, ударные вертолеты, артсистемы HIMARS. Мы вряд ли можем позволить себе их приобрести, но их могли бы разместить союзники в странах Балтии на ротационной основе", - заявил Науседа.

Он обратился с этой просьбой на встрече в Варшаве между Байденом и лидерами стран восточного фланга НАТО.

Литовский президент добавил, что в рамках встречи "Бухарестской девятки" некоторые из лидеров обсуждали перспективу того, что после июльского саммита НАТО в Вильнюсе Украина будет "на несколько шагов ближе" к членству в Альянсе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в среду, 22 февраля, президент США Джо Байден во время встречи с лидерами государств "Бухарестской девятки" обсудил дальнейшую поддержку Украины.

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