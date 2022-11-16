Президент Литвы выступил за размещение ПВО на границе Польши и Украины

"Литва будет активно участвовать в дискуссии, говоря прежде всего о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и глядя в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО", - сказал лидер.

Литовский президент подчеркнул, что его страна полностью солидарна с Польшей. При этом он добавил, что общался с польским президентом Анджеем Дудой. Науседа заявил о намерении Польши инициировать консультации по 4 статье НАТО.

"Мы готовы помочь всеми возможными способами, если потребуется. Президент Польши передал мне информацию о том, что произошло минувшей ночью, о переговорах с лидерами других стран. И сказал, что сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО", - добавил Науседа. .

Напомним, что вчера на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, вероятно, ракеты были российскими.

Детальнее о том, что происходит в Польше и как на это реагирует НАТО - можно узнать в материале РБК-Украина.

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