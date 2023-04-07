В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью
В парламенте Литвы предлагает обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью. Цель таких действий - побудить этих людей отказаться от бизнес-отношений с Москвой и Минском.
Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Каэюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Депутат связал свою инициативу с войной, которая продолжается в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.
"Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных", - пояснил политик.
Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, должны будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.
Напомним, ранее парламент Литвы запретил продавать недвижимость гражданам России из-за угрозы национальной безопасности.
Кроме того, в Литве призвали ввести против России новые санкции из-за намерений перебросить ядерное оружие в Беларусь.
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