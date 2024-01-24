Президент Латвии выступил за односторонний запрет на импорт российского зерна

Также президент указал на то, что большой проблемой является то, что третьи страны дают России возможность обходить санкции.

Во-первых, как считает президент, импорт зерна является поддержкой "российской военной машины", во-вторых, влияет на латвийское сельское хозяйство.

По словам Ринкевичса, зерно, которое называется российским, может быть украдено с оккупированных украинских территорий. К тому же зерно используется и как оружие в гибридной войне.

Президент отметил, что в курсе не новых дискуссий о том, каким образом запретить торговлю с Россией как минеральными удобрениями, так и различными продуктами питания, включая зерно. До сих пор большинство стран ЕС соответствующие решения не принимали и включить эти товары в санкционные списки было трудно.

Решения можно принимать на национальном уровне

Президент заявил, что поддерживает шаги по разрешению этой ситуации, осуществляемые как на национальном, так и на международном уровнях правительством.

Ранее премьер Эвика Силиня заявила, что Латвии нет смысла в одиночку вводить меры против импорта зерна из России, поскольку ограничения, принятые в одностороннем порядке, не достигнут цели.

По словам премьера, решение о запрете импорта российского зерна, принятое одной только Латвией, станет "запретом на бумаге", а не в реальности, поэтому так важно убеждать в необходимости принятия мер другие страны Балтии и ЕС.

Президент подчеркнул, что если активно работать, то продвижение будет.

Ограничения по Беларуси

"Я открыт для идей, которые наконец снизят зависимость любой нашей торговли от России и Беларуси", - сказал президент.

Ринкевичс отметил, что знает о дискуссиях в Сейме о введении дополнительных пошлин для компаний, торгующих с Россией и Беларусью, а также о том, что ответственные министерства проводят анализ ситуации.

13-й пакет санкций

Напомним, Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения по 13 пакету санкций до следующего месяца будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, отмечает Bloomberg.

Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.