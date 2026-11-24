Переломный момент в войне России против Украины может наступить весной или летом 2027 года. Этому могут способствовать ухудшение состояния российской экономики и усиление международного давления на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в интервью Reuters.
Ринкевичс считает, что война может достичь переломного момента в следующем году, который в конечном итоге приведет к поражению Москвы. При этом он связал такое развитие событий со способностью Украины выстоять в военном и экономическом плане.
"Если мы увидим, что Украина выстоит в военном и экономическом плане, - а я уверен, что Украина выстоит, - тогда переломный момент может наступить в следующем году, следующей весной, следующим летом", - сказал президент Латвии.
По его словам, Украина столкнулась с "идеальным штормом": суровой зимой, усилением атак на энергетику и ударами по гражданским объектам. Однако она неоднократно демонстрировала устойчивость, а Европа готова поддерживать ее военной, финансовой и инфраструктурной помощью.
Помимо ухудшения экономической ситуации в РФ, Ринкевичс отметил усиление международного согласия относительно необходимости завершить войну.
В качестве примера он привел атаки, в результате которых погибли индийские моряки или были поражены суда с Филиппин и из других стран. По его мнению, это свидетельствует о распространении последствий войны за пределы непосредственного региона боевых действий.
"Количество стран, которые оказывают давление, растет, поэтому переломный момент может наступить весной или летом следующего года", - подчеркнул Ринкевичс.
При этом президент Латвии не считает, что Москва искренне заинтересована в завершении войны. По его мнению, новые переговоры о прекращении огня Кремль, вероятно, рассматривает как отвлекающий маневр для продолжения вторжения.
Ринкевичс также выразил обеспокоенность усилением гибридных действий против европейских стран, которые, вероятно, связаны с Москвой. Речь идет о нарушениях воздушного пространства, кибератаках и диверсиях.
По его оценке, Россия пока осторожно избегает пересечения порога, который мог бы привести к применению статьи 5 НАТО о коллективной обороне. В то же время готовность Москвы рисковать растет.
Президент Латвии отметил, что европейские спецслужбы улучшают координацию и обмен разведданными, что в отдельных случаях позволяет предотвращать атаки.
Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее предупреждал об уязвимости Европы перед ракетными атаками РФ. По его словам, страны НАТО не успевают за развитием технологий воздушной войны, а диверсиями и кибератаками Москва проверяет их решимость поддерживать Украину.
На фоне переговоров о завершении войны продолжаются дискуссии о гарантиях безопасности для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский указывал на неопределенность гарантий по образцу статьи 5 НАТО, а впоследствии назвал вступление Украины в Альянс более простым решением, поскольку до сих пор нет четкого ответа, кто и как будет защищать страну в случае нового нападения РФ.