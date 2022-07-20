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Президент Латвії про підтримку людей війни проти України: необхідно позбавляти громадянства

Фото: президент Латвії Егілс Левітс (flickr-com-valstsprezidents3)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Латвії Егілс Левітс заявив про необхідність позбавляти громадянства людей, які підтримують війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю каналу RTVi.

За його словами, в поточній ситуації бути нейтральним неможливо.

"Якщо людина нейтральна, значить, вона не зрозуміла суть справи", - заявив Латвійський президент.

За його словами, серед латвійських росіян є частина, яка "явно проукраїнська", проте є ще ті, "хто ще не зрозумів, що відбувається, але поступово рухаються в напрямку розуміння".

"І одна частина, яка меншість, підтримує російську позицію. І це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії", - підкреслив Левітс.

За його словами, ті, хто підтримують російське вторгнення в Україну можуть бути внесені в список на позбавлення латвійського громадянства: мова йде про власників подвійного громадянства.

"У них можна відібрати громадянство. Зараз такий проект є в Сеймі... Треба дивитися на тих, в тому числі хто висловлює такі погляди, які знаходяться поза цим демократичним спектром, і це теж ну досить агресивно... наприклад, це стосується джихадистів", - додав президент Латвії.

Нагадаємо, в Україні можуть позбавляти громадянства людей, які підтримували окупацію територій і воювали за Росію.

Крім того, у Раді пропонують позбавляти українців громадянства за державну зраду.

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ЛатвіяВійна Росії проти України