Президент Латвії хоче обмежити телемовлення російською мовою

Фото: Егіль Левитс (flickr.com saeima)

Левітс пропонує збільшити пропорцію телепрограм на офіційних мовах ЄС і ЄЕС

Президент Латвії Егіл Левітс закликав комітет Сейму з прав людини і суспільних справ внести поправки до закону про електронні медіа. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу адміністрації президента Латвії.

Як повідомляється, Левітс запропонував збільшити кількість телепрограм латвійських медіа, державних і комерційних, а також регіональних програм. Якщо в основну пропозицію включені додаткові програми, то мінімум 80% з них повинні бути на офіційних мовах ЄС і Європейської економічної зони, це, фактично, зменшить відсоток телепрограм російською, за для зміцнення інформаційного простору держави.

“Запропоноване доповнення дозволило б владнати давню проблему, яка досі ефективно не вирішувалася іншими механізмами”, - заявив президент.

Також він додав, що інформаційний простір є важливою запорукою демократії та національної безпеки Латвії. Законодавець повинен бути в змозі забезпечити громадянам Латвії доступ до високоякісних та плюралістичних телевізійних програм, які зміцнюють приналежність Латвії до європейського культурного простору та сприяють її інтеграції до спільного дискурсу європейського інформаційного простору.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, у Латвії та Естонії пройшли обшуки в офісах компанії "Балтійський медіа альянс", яка займається трансляцією російськомовних телеканалів.

Також, у Латвії кілька депутатів подали в парламент поправки до кримінального закону, які передбачають кримінальну відповідальність за розповсюдження фальшивих новин.