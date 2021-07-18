RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Куби заперечує повідомлення про протести на острові

Автор: РБК-Україна

Президент Куби заперечує повідомлення про протести на острові. Про це він заявив, виступаючи на мітингу в столиці країни гавані перед багатотисячною аудиторією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prensa Latina.

"Те, що світ бачить з Куби, є брехнею", - сказав Діас-Канель, засуджуючи поширення "помилкових зображень" в соціальних мережах, які, за його словами, "заохочують і прославляють насильство і знищення власності".

Ці коментарі президент Куби дав через шість днів після початку протестів у країні проти комуністичної влади. На вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади в боротьбі з пандемією.

На Кубі під час і після масових акцій протесту відбулися затримання учасників. Всього було затримано понад 5 тисяч осіб, серед них понад 120 активістів і незалежних журналістів.

Також демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства і ліків. Незабаром після початку протестів в країні влада стала блокувати інтернет.

Раніше ми повідомляли, що тисячі людей вийшли протестувати на Кубі.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден закликав владу Куби відмовитися від насильства щодо протестувальників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куба