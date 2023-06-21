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Президент Кипра заявил о политике "нулевой толерантности" к уклонению от санкций против РФ

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Среда 21 июня 2023 01:49
Президент Кипра заявил о политике "нулевой толерантности" к уклонению от санкций против РФ Фото: президент Кипра Никос Христодолидис (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Власти Кипра поддерживают политику "нулевой толерантности" в отношении лиц, помогающих россиянам обходить наложенные на них санкции.

Об этом заявил президент Кипра Никос Христодолидис, передает РБК-Украина со ссылкой на АР.

В ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням в должности, Христодолидис отметил, что его администрация имеет миссию в виде защиты имени Кипра как "надежного делового и финансового центра". Именно поэтому власти не будут терпеть действия граждан или компаний, которые помогают РФ обходить санкции.

"Доверие к нашей стране за рубежом чрезвычайно важно для того, чтобы мы могли привлекать качественные инвестиции, которые приносили бы доход нашей стране, создавать новые качественные рабочие места и многое другое", - сказал Христодолидис.

Кипра по уклонению РФ от санкций

В апреле этого года ряд граждан и компаний Кипра попали под американские санции, помогающие россиянам обходить наложенные на них ограничения. Тогда власти Кипра начали расследование этой информации.

Через неделю власти Кипра заявили о создании национального подразделения по обеспечению соблюдения санкций против РФ.

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