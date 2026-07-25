Президент Казахстана советует Путину заморозить войну в Украине

Что заявил Токаев о войне

Свое предложение Токаев озвучил как личное мнение и в форме совета Путину.

По словам президента Казахстана, поскольку к нему якобы обращаются за посредничеством, он считает нужным предложить конкретный вариант завершения войны.

"Поскольку ко мне обращаются, возможно, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну потом уже, ну, естественно, под гарантией великих государств, включая Россию ну и дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - сказал Токаев.

Кремлевские нарративы

Отдельно президент Казахстана озвучил и другие тезисы, полностью соответствующие риторике Москвы.

Он назвал украинцев и россиян "братскими народами" и выразил сожаление по поводу гибели "молодых людей" с обеих сторон. Кроме того, Токаев предположил, что война якобы "на руку" неназванным "противникам".

"Поскольку жаль, конечно, молодые люди гибнут, братских народов России и Украины, и все это надо останавливать, поскольку происходящее, на мой взгляд, это на руку и радость противникам", - отметил Токаев.

Подтверждение союзничества с Москвой

Президент Казахстана особо заверил Путина, что позиция его страны по отношению к России остается неизменной.

"Что касается позиции Казахстана в отношении России, не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал. Об этом я говорю на всех международных форумах, и привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было. И вот нынешний форум тому подтверждение", - добавил Токаев.