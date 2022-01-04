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Місто закрите. В Алмати введено комендантську годину, прибула бронетехніка

Новость на русском →
Алмати, Вівторок 04 січня 2022 23:44
Місто закрите. В Алмати введено комендантську годину, прибула бронетехніка Фото: в Алмати введено комендантську годину, прибула бронетехніка (twitter.com/Alla91748059)
Автор: Анна Полисученко

В Алмати на період надзвичайного стану вводиться комендантська година. Указом президента обмежений в'їзд в місто і виїзд з нього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Казахстану".

У мережі поширюються відео зі входом бронетехніки в Алмати. Протестувальники атакували бронетранспортери, введені в місто.

З метою забезпечення безпеки населення міста Алмати президент видав Указ, яким вводиться ряд обмежень, зокрема:

  • Ввести в межах міста Алмати надзвичайний стан на період з 01:30 5 січня 2022 року на термін до 00:00 19 січня 2022 року.
  • Ввести в місті Алмати на період дії надзвичайного стану комендантську годину з 23:00 хвилин до 7:00.
  • Створити на період надзвичайного стану комендатуру міста Алмати і наділити її повноваженнями, передбаченими Законом Республіки Казахстан "Про надзвичайний стан". Призначити комендантом міста Алмати начальника Департаменту поліції міста Алмати Таймерденова Каната Даніяровича.
  • Запровадити на період дії надзвичайного стану наступні заходи та часові обмеження:
  1. посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних і стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;
  2. встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів, в місті Алмати;
  3. забезпечити перевірку документів, що посвідчують особу фізичних осіб, особистий огляд, огляд їхніх речей, транспортних засобів;
  4. обмежити в'їзд у місто Алмати, а також виїзд з нього;
  5. заборонити організацію та проведення мирних зібрань, видовищних, спортивних та інших масових заходів;
  6. заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб;
  7. заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції;
  8. забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а у юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд із зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, також бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.

Раніше ми писали, що про масові протести в Казахстані: силовики затримали сотні людей в Алмати.

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