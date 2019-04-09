Президент Казахстану оголосив дострокові вибори

Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив дострокові вибори глави держави. З відповідною заявою він виступив у сьогоднішньому зверненні до нації, передає РБК-Україна з посиланням на tengrinews.kz.

За словами Токаєва, рішення про позачергові вибори президента Казахстану 9 червня прийнято у відповідності з Конституцією.

"Твердо вважаю дострокові вибори глави держави абсолютно необхідними. Для того щоб забезпечити суспільно-політичну згоду, впевнено рухатися вперед, вирішувати питання соціального і економічного розвитку, необхідно зняти будь-яку невизначеність", - додав він.

Також Токаєв зазначив, що консультувався з цього питання з керівництвом парламенту, лідерами політичних партій і Конституційною радою.

Нагадаємо, 19 березня перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень. Він очолював з 1990 року, а термін його повноважень закінчувався в квітні 2020 року.

На даний момент обов'язки президента виконує колишній спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.