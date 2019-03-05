Президент Ізраїлю подякував Папі Римському за розкриття документів Ватикану про Голокост

Ізраїль відзначив важливість такого кроку з боку Папи Римського

Президент Израиля Реувен Ривлин поблагодарил Папу Римского франциска за решение открыть секретные архивы Ватикана о периоде Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

Реувен Ривлин назвал решение смелым Франциска открыть в 2020 году архивы времен Второй мировой войны, в которых есть информация о Холокосте.

"Этот шаг особенно важен в наши дни продолжающихся антисемитских атак, попыток переписывания истории и отрицания Холокоста", - заявил президент Израиля.

В особенности он отметил важность предоставления свободного и прямого доступа к документам о периоде, который Ривлин назвал "самым темным периодом в истории человечества".

"Те, кто не помнят прошлое, обречены повторять его", - добавил президент.

Напомним, Папа Римский Франциск решил полностью открыть доступ к секретным архивам Ватикана времен Пия XII. Материалы откроются 2 марта 2020 года. Об этом евреи просили римско-католическую церковь на протяжении десятилетий.

Отметим, около половины жителей Израиля негативно относится к Польше. 16% респондентов ответили, что относятся к Польше "очень неблагоприятно". На отношение евреев к Польши мог повлиять, в частности, прошлогодний дипломатический кризис на линии Варшава-Тель-Авив, который потряс мир политики.

Очагом кризиса был законопроект об Институте национальной памяти. В нем говорилось, в частности, о том, что безосновательное обвинение поляков в участии в Холокосте должно преследоваться законом. Данное положение нового закона вызвало критику Израиля, поскольку могло привести к фальсификации исторических фактов.