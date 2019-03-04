Папа Римський відкриє секретні архіви Ватикану часів Другої світової війни

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Про це євреї просили римсько-католицьку церкву протягом десятиліть

Папа Римський Франциск вирішив повністю відкрити доступ до секретних архівів Ватикану часів Пія XII. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він повідомив, що матеріали відкриються 2 березня 2020 року. Про це євреї просили римсько-католицьку церкву протягом десятиліть.

За словами, Папи Римського, "церква не боїться історії", і спадщина Пія XII трактувалася з "деякими упередженнями і перебільшенням". Як зазначається, деякі євреї звинувачують Пія, який був Папою Римським з 1939 по 1958 роки, у тому, що він закривав очі на Голокост. Ватикан заявляв, що Пій допомагав євреям таємно, щоб не погіршити ситуацію для католиків, зокрема в частині окупованої нацистами Європи.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск визнав наявність випадків, коли представники духовенства сексуально знущалися з монахинь. Голова Католицької церкви підтвердив факт існування випадку, коли монахинь утримували як секс-рабинь. За словами папи Франциска, його попереднику - Бенедикту XVI - свого часу навіть довелося закрити одну з конгрегацій монахинь, які стали жертвами насильства з боку священиків.