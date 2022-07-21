Президент Італії прийняв відставку прем'єр-міністра Драгі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канцелярії президента Італії.

"Президент Італії Серджо Маттарелла ухвалив сьогодні прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який після доповіді про вчорашнє обговорення та голосування в Сенаті , знову заявив про свою відставку. Президент Республіки взяв це до уваги. Уряд залишається при владі для виконання поточних обов'язків.", - пише пресслужба канцелярії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сенат Італії проголосував за вотум довіри чинному прем'єр-міністру. Перед цим Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник, і тому він вирішив піти у відставку, однак президент не прийняв його бажання піти з посади.

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