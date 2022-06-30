Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського

Президент Індонезії Джоко Відодо в ході візиту до Російської Федерації передав президенту Володимиру Путіну послання українського лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що за підсумками зустрічі з Путіним на брифінгу Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання не розкриваються. Крім того, Відодо наголосив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України.