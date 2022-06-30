Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського

Президент Індонезії Джоко Відодо в ході візиту до Російської Федерації передав президенту Володимиру Путіну послання українського лідера Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Повідомляється, що за підсумками зустрічі з Путіним на брифінгу Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання не розкриваються.
Крім того, Відодо наголосив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України.
Нагадаємо, напередодні в ході візиту до України стало відомо, що Відодо запропонував Зеленському передати послання Путіну, щоб спробувати допомогти мирним переговорам. Він також говорив, що буде переконувати російського президента припинити бойові дії в Україні.
Раніше Зеленський побачив позитив у тому, що Росія недооцінювала Україну на різних рівнях, оскільки в іншому випадку підготовка до війни могла бути більш масштабною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.