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Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Індонезії Джоко Відодо в ході візиту до Російської Федерації передав президенту Володимиру Путіну послання українського лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що за підсумками зустрічі з Путіним на брифінгу Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання не розкриваються.

Крім того, Відодо наголосив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України.

Нагадаємо, напередодні в ході візиту до України стало відомо, що Відодо запропонував Зеленському передати послання Путіну, щоб спробувати допомогти мирним переговорам. Він також говорив, що буде переконувати російського президента припинити бойові дії в Україні.

Раніше Зеленський побачив позитив у тому, що Росія недооцінювала Україну на різних рівнях, оскільки в іншому випадку підготовка до війни могла бути більш масштабною.

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