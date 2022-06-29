Президент Індонезії хоче передати Путіну послання Зеленського: про що йдеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Відодо, який перебував з візитом в Україні, має поїхати до Москви і заявив, що буде закликати президента Росії погодитися на припинення вогню.

"Незважаючи на те, що цього дуже важко досягти, я висловив важливість мирної резолюції", - сказав індонезійський лідер після зустрічі з Зеленським.

Відодо запропонував передати послання президента Зеленського президенту Путіну, з яким скоро зустрінеться.