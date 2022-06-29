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Президент Індонезії хоче передати Путіну послання Зеленського: про що йдеться

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Україна, Середа 29 червня 2022 22:06
Президент Індонезії хоче передати Путіну послання Зеленського: про що йдеться Фото: президент Індонезії хоче передати Путіну послання Зеленського (скрін відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував передати послання президента України Володимира Зеленського президенту Росії Володимиру Путіну, щоб спробувати допомогти мирним переговорам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відодо, який перебував з візитом в Україні, має поїхати до Москви і заявив, що буде закликати президента Росії погодитися на припинення вогню.

"Незважаючи на те, що цього дуже важко досягти, я висловив важливість мирної резолюції", - сказав індонезійський лідер після зустрічі з Зеленським.

Відодо запропонував передати послання президента Зеленського президенту Путіну, з яким скоро зустрінеться.

Нагадаємо, після зустрічі з індонезійським президентом, Зелнськи повідомив про домовленість безвізового режиму між Україною та Індонезією.

Також президент України заявив за яких умов візьме участь у саміті країн "Великої двадцятки".

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