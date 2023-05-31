Президент Хорватии раскритиковал лозунг "Слава Украине". У Зеленского ответили

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал лозунг "Слава Украине". Он заявил, что это якобы призыв шовинистов, которые сотрудничали с нацистами.

Сегодня во время церемонии вручения общественных наград города Загреб осудил лозунг "Слава Украине".

"Я борюсь, как Иисус, чтобы отвергнуть такие лозунги, как ЗДС ("За дом готовы" - ред.). Если вы этого не поняли, я не могу вас перевоспитать. Но нет разницы между "За дом готовы" и "Слава Украине". Это крик самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков... Я не хочу этого слышать в Хорватии. Меня не интересует то, что какие-то руководители на это подсели. Пусть придумают другое поздравление. Пусть уберут Россию и Украину. Киев далеко, Москва еще дальше", - подчеркнул Миланович.

В ответ на это заявление, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк дал хорватскому президенту "несколько скромных советов".

"1. Не надо жить инфантильными мифами российской пропаганды: сегодня это уже бессмысленно… 2. Не надо бояться правильной истории: она делает нас сильными… 3. Не надо просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи" е, показаться, если сам не готов защищать собственную землю: это просто позорно/ И да… Героям слава! Всегда…", - говорилось в сообщении на странице советника в Twitter.

Позиция Хорватии в войне РФ против Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович известен антиукраинскими заявлениями.

Комментируя позицию правительства по поводу учебной миссии ЕС для украинских военных, Миланович предложил премьер-министру Андрею Пленковичу самому ехать воевать в Украину. Он также отметил, что Украина не является союзником для его государства, однако его якобы насильно пытаются сделать партнером.

Из-за того, что Миланович не одобрил участие Хорватии в тренировочной миссии ЕС для украинских военных, хорватский парламент отклонил предложение о присоединении страны к этой миссии. Хотя до решения президента правительство Хорватии одобряло обучение украинских военных на своей территории.

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