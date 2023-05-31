Президент Хорватии раскритиковал лозунг "Слава Украине". У Зеленского ответили
Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал лозунг "Слава Украине". Он заявил, что это якобы призыв шовинистов, которые сотрудничали с нацистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.
Сегодня во время церемонии вручения общественных наград города Загреб осудил лозунг "Слава Украине".
"Я борюсь, как Иисус, чтобы отвергнуть такие лозунги, как ЗДС ("За дом готовы" - ред.). Если вы этого не поняли, я не могу вас перевоспитать. Но нет разницы между "За дом готовы" и "Слава Украине". Это крик самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков... Я не хочу этого слышать в Хорватии. Меня не интересует то, что какие-то руководители на это подсели. Пусть придумают другое поздравление. Пусть уберут Россию и Украину. Киев далеко, Москва еще дальше", - подчеркнул Миланович.
В ответ на это заявление, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк дал хорватскому президенту "несколько скромных советов".
"1. Не надо жить инфантильными мифами российской пропаганды: сегодня это уже бессмысленно… 2. Не надо бояться правильной истории: она делает нас сильными… 3. Не надо просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи" е, показаться, если сам не готов защищать собственную землю: это просто позорно/ И да… Героям слава! Всегда…", - говорилось в сообщении на странице советника в Twitter.
Позиция Хорватии в войне РФ против Украины
Президент Хорватии Зоран Миланович известен антиукраинскими заявлениями.
Комментируя позицию правительства по поводу учебной миссии ЕС для украинских военных, Миланович предложил премьер-министру Андрею Пленковичу самому ехать воевать в Украину. Он также отметил, что Украина не является союзником для его государства, однако его якобы насильно пытаются сделать партнером.
Из-за того, что Миланович не одобрил участие Хорватии в тренировочной миссии ЕС для украинских военных, хорватский парламент отклонил предложение о присоединении страны к этой миссии. Хотя до решения президента правительство Хорватии одобряло обучение украинских военных на своей территории.
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